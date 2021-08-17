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Общество17 августа 2021 10:34

НЛМК продолжает ремонтные работы в одном из сталеплавильных цехов

Будут проведены дополнительные работы на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
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Фото: пресс-служба НЛМК

Фото: пресс-служба НЛМК

На Новолипецком металлургическом комбинате приостановлена работа конвертерного цеха №2 для дополнительных работ на объектах, обеспечивающих снабжение цеха кислородом.

Вывод сталеплавильного оборудования на максимальную мощность после завершения ремонтных работ на кислородно-распределительном пункте выявил необходимость доработки инфраструктуры. По предварительной оценке, конверторный цех №2 возобновит работу 21-23 августа.

Прокатное производство работает в плановом режиме.

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