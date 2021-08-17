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Общество17 августа 2021 17:28

В Липецке стало больше мест, где запрещено купаться

В перечень добавили еще 20 объектов, в том числе пляж на Набережной
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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В Липецке расширили перечень мест, где запрещено купаться

В Липецке расширили перечень мест, где запрещено купаться

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке расширили перечень мест, где запрещено купаться. Его утвердила мэр города Евгения Уваркина.

Как уточнили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, в документе прошлого года было 47 объектов. Это озера, пруды, водохранилище, а также необорудованные для массового отдыха пляжи по берегам Воронежа в районе Коровино, Ниженки, Заречья, Сокола, Сселок, Желтых Песков.

Этот перечень расширили до 67 объектов. В список включили Набережную, а также расположенный ниже по течению порог. Этим летом в этих местах утонуло три человека. Также запретили купаться рядом с гостиницей "Лагуна". Там неоднократно случались происшествия на воде, и только благодаря спасателям, дежурившим на Новолипецком пляже, удавалось избежать трагедий.

Городские спасатели постоянно патрулируют места, запрещенные для купания. Кстати, чиновники уже думают над дополнительными официальными пляжами вдоль реки Воронеж. Специалисты уже прорабатывают предложения.

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