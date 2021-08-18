Игорь Маковский наградил сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото предоставлено Липецкэнерго

В мероприятии также принял участие первый заместитель Губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Награды Губернатора и Правительства Тульской области были вручены 9 работникам исполнительного аппарата и филиала «Тулэнерго», а генеральный директор энергокомпаний Игорь Маковский был награжден почетной Грамотой Губернатора Алексея Дюмина.

Корпоративными наградами ПАО «Россети» были удостоены 6 сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», трое из них были отмечены Почетным знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса» II степени. Помимо этого, за достижение высоких показателей деятельности и значительный вклад в развитие электросетевого комплекса корпоративные знаки отличия Обществ получили 33 сотрудника, из них пяти энергетикам присвоено почетное звание «Ветеран ПАО «Россети Центр».

В рамках мероприятия грамоты и ценные подарки были вручены руководителям филиалов «Белгородэнерго», «Владимирэнерго» и «Калугаэнерго», которые показали наиболее высокие результаты работы за прошедшие 6 месяцев, а начальник Судогодского РЭС филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев получил Почетную грамоту за значительное улучшение позиции в рейтинге РЭС по итогам первого полугодия.

Игорь Маковский поздравил коллектив с почетными наградами и в завершение торжественной церемонии подчеркнул: «Сегодня в Туле мы наградили самых достойных. Уважаемые коллеги, в вашем лице хочу поблагодарить весь наш многотысячный коллектив за высокие профессиональные достижения и отличный результат. Нам есть, чем гордиться!».

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