Сюрприз от «Милосердия» липецкому детсаду

Фото: Владимир КУЛИК

- Классно, очень нравится! – в своем мнении пятилетняя Саша, ее подружка Василиса, их приятель Артем, как и остальная детвора, были единодушны.

Они впервые «опробовали» новый игровой комплекс – покатались на качелях и спустились по горке, «досталось» также канату, кольцам и лестничке с мини-турником. Судя по их сияющим глазам и восторгу на лицах, такой подарок детворе пришелся по душе.

Довольны и родители детсадовцев:

- Хороший подарок нашим деткам, нам приятно такое внимание, - замечает мама Юлия Зайцева. Ее мнение сполна разделяет и Наталья Бунина.

Сюрприз от фонда «Милосердия» удался сполна.

Фото: Владимир КУЛИК

- Несколько дней назад нам позвонили из фонда и предложили установить на территории детсада современный игровой комплекс. Конечно, обрадовались такому подарку, очень благодарны! - улыбаясь, прокомментировала заведующая детским садом №10 Елена Мазаева. – С «Милосердием» у нас давняя дружба, его сотрудники периодически интересуются нашими проблемами. Благодаря фонду у нас в числе первых среди липецких детсадов появились пластиковые окна, нам не раз выделяли средства и для игрового оборудования. И отличный подарок, который получили на днях, тоже стал для нас приятным сюрпризом.

Фото: Владимир КУЛИК

- Все сделано быстро, качественно. Нам обещали установить здесь, на площадке, еще и мягкое покрытие. Такая отзывчивость «Милосердия», конечно, вызывает только положительные эмоции, - добавляет заместитель заведующей детсадом Татьяна Ларина.

И число таких «подарков-сюрпризов» от крупнейшей благотворительной организации Липецкой области, только растет.

Фото: Владимир КУЛИК

- Мы всегда оказываем помощь тем, кто в ней остро нуждается. В первую очередь, конечно, внимание детям, - отмечает директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – К Дню знаний мы проводим акцию «Школьная страна», которая охватит более 500 воспитанников детдомов и интернатов области. Ребята получат кондитерские наборы, сувениры, а первоклассники – школьные принадлежности. Еще одна акция к началу учебного года затронет учащихся свыше 20 городских школ и учебных заведений сельских районов. К 1 сентября более 2000 школьников из многодетных и малообеспеченных семей получат в подарок от фонда рюкзачки со школьными принадлежностями.