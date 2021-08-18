Игорь Маковский и участники Коллегии «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» возложили цветы к Вечному огню

Фото предоставлено Липецкэнерго

Единственный в стране Мемориал героям-энергетикам в Туле – это уникальный комплекс, который был открыт 19 сентября 2020 года, в год 75-летия Великой Победы.Центральный элемент комплекса – обелиск высотой 1418 см (по числу дней войны), а его сердце – Вечный огонь, частицу которого доставили из Москвы от Могилы Неизвестного Солдата.

В возложении участвовали заместители генерального директора – директора филиалов из регионов присутствия компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», начальники департаментов, руководители цифровых районов электрических сетей, а также сотрудники «Тулэнерго» – всего 150 человек. Почетный караул возле Вечного огня несли представители Юнармии.

«В военные годы многим работникам отрасли пришлось стать солдатами. На долю энергетиков, оставшихся в тылу, выпали не менее сложные испытания – они совершили настоящий трудовой подвиг, поддерживая постоянное электроснабжение в стране. Мемориал стал символом героизма и мужества наших коллег, и наш священный долг сегодня – оберегать и хранить память о доблестном прошлом нашей Родины, о подвиге героев, победивших фашизм», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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