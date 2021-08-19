Россияне считают завышенными цены на школьные принадлежности

Большинство родителей планирует потратить на подготовку к школе детей-дошколят не более 20 тысяч рублей.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящей в ее состав страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

80% россиян считают цены на школьные принадлежности и форму завышенными - выше всего этот процент в Сибири (91%) и на Дальнем Востоке (88%). Большинство респондентов отмечают рост расходов на эти цели. Наибольший процент отметивших увеличение расходов - в Сибири (70%), наименьший - на Северном Кавказе (44%) и Урале (48%).

46% респондентов с детьми школьного возраста оценили свои расходы на подготовку новому учебному году в сумму не более 20 тысяч рублей. При этом 26% из них намерены уложиться в 10 тысяч, 21% планируют потратить на эти цели от 20 до 30 тысяч рублей, 6% - 30-50 тысяч рублей и 1% - свыше 50% тысяч рублей.

51% жителей регионов Центральной России считают причинами роста цен на подготовку детей к школе пандемию и высокую инфляцию.

К слову, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, 76% опрошенных выступают за учебный год в школах исключительно в очном режиме, поскольку удаленка резко ухудшает качество образования. Наиболее решительно настроены жители Дальнего Востока. 23% выступают за гибридный режим учебного года – очный и в онлайне - в зависимости от эпидемической ситуации. Только 1% опрошенных - за полностью удаленный режим обучения детей в школах в новом учебном году из-за опасности ковида.