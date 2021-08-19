Группа НЛМК выбирает лучшие стартапы в области транспорта

Фото пресс-службы НЛМК

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала партнером программы «Московский акселератор» по направлению «транспорт и мобильность». В программу будут отобраны стартапы, предлагающие инновационные идеи для решения различных задач в области логистики – оптимизация маршрутов с применением искусственного интеллекта и больших данных, повышение безопасности и экологичности транспорта и др. Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Специалисты Группы НЛМК примут участие в отборе кандидатов, проведут в рамках программы серию коуч-сессий и воркшопов и в составе экспертного жюри выберут 30 лучших стартапов. Самые успешные участники программы смогут протестировать свои решения на производственных площадках компании.

Группа НЛМК стремится внедрять максимально эффективные и экологичные технологии в области логистики и транспорта. В сфере интересов компании беспилотный автомобильный и ж/д транспорт, альтернативные виды топлива, системы управления цепочкой поставок, предиктивная аналитика неисправностей на транспорте и другие решения.

Оставить заявку на сотрудничество с Группой НЛМК также можно на сайте.