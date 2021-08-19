Игорь Артамонов вручил паспорта 55 школьникам Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Традиционная торжественная церемония вручения паспортов юношам и девушкам состоялась сегодня в администрации Липецкой области. Она прошла в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, который отмечается 22 августа.

Первые столь значимые документы получили 55 школьников, отличившиеся в учебе, науке, спорте, творчестве и общественной деятельности. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Поздравляя 14-летних жителей региона, глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул, что документ, подтверждающий право называться гражданином России, накладывает и большую ответственность. «В первую очередь, это ответственность перед страной за то, что вы делали и еще сделаете на благо общества и государства. Своими достижениями вы прославляете Липецкую область. Уверен, вам предстоит приумножить мощь и славу нашей Родины. Пусть этот шаг в новую жизнь принесет вам удачу и возможности для покорения очередных вершин», – пожелал Игорь Артамонов юным жителям Липецкой области.

Акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к главному документу в жизни каждого человека – паспорту, а также на поощрение школьников, добившихся значительных успехов на региональном, всероссийском и международном уровнях. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Его организаторами выступают Липецкая областная общественная организация «Российский союз молодежи»; управление молодежной политики; региональное отделение Российского движения школьников; управление информационной политики Липецкой области и управление по вопросам миграции УМВД России по региону.