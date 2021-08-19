Партия «Новые люди» и Сардана Авксентьева доказали в Липецке, что снизить коммунальные тарифы на 25% реально

В Липецк приехала советник председателя партии «Новые люди» Сардана Авксентьева. «Народный мэр», как и несколько месяцев назад, лично пообщалась с липчанами и обсудила проблемы ЖКХ.

Одна из инициатив партии «Новые люди» - снижение коммунальных тарифов на 25%. Ранее вопрос об их образовании уже поднимали на круглом столе, который прошел в июне. В нем участвовала Сардана Авксентьева, а также представители Новых людей, общественных организаций, управляющих компаний, предприниматели и эксперты. Оказалось, что снизить тарифы на коммуналку вполне реально, и в Липецке это уже происходит благодаря энергоэффективным технологиям.

АТП В ДОМАХ ЛИПЧАН: КАК МОЖНО ЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ

В многоквартирных домах устанавливают так называемые АТП - автоматизированные тепловые пункты. Они работают так: специальные датчики регулируют систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, позволяя избежать «перетопов» в квартирах осенью, весной и в теплые зимы. Одновременно, в подъездах делают все, чтобы не было сквозняков и тепло не расходовалось впустую. Меняют окна на лестничных клетках, входные двери, утепляют фасады. В итоге жильцы видят довольно приятные суммы в квитках об оплате.

«Народный мэр» объехала несколько домов в Липецке. По адресу Катукова, 20 она встретилась с жителями, которые год назад добились установки АТП в своем доме.

- Рада быть здесь и пообщаться с липчанами, которые смогли доказать наш тезис о возможности снижении коммунальных платежей, - обратилась к собравшимся Сардана. - Жители сказали, что установить оборудование было непросто. Они потратили много времени и нервов, обивая кабинеты чиновников, чтобы добиться решения в свою пользу. Результат - в зависимости от площади квартиры суммы в платежках снизились от 1,5 до 2 тыс. рублей. Это придает нашей партии сил, чтобы продолжать добиваться поставленной цели. Потому что программа «Бережливое ЖКХ», которую представил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, работает.

«НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРОДОЛЖАТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРОБЛЕМАМИ ЖКХ

Однако не все так гладко. Когда липчане открыли свой индивидуальный счет для установки АТП, они лишились возможности заменить лифты за счет фонда капитального ремонта. Сардана Авксентьева считает, что это несправедливо. Партия «Новые люди» продолжит заниматься этим вопросом.

- Я не раздумывая согласилась на установку АТП и поставила свою подпись, - рассказала жительница дома пенсионерка Мария Давидюк. - Раньше квартплата зимой была 7 800 рублей. В этом году стала около 6 000 рублей. На сэкономленные деньги могу купить лекарства. Соседи, которые этим занимались, было очень трудно. Пришлось собрать множество документов, решить кучу вопросов. Но результат есть, и это главное, чему мы очень рады!

Также Сардана Авксентьева вместе с представителями регионального отделения партии «Новые люди» побывала на улице Советская. Здесь в одном из домов начался капитальный ремонт фасадов с применением теплосберегающих технологий.

- Мы и дальше будем отслеживать эту ситуацию, - прокомментировала советник председателя партии. - Жители пожаловались на плохую работу управляющей компании, а также на невозможность ее сменить, так как процедуру они самостоятельно пройти не могут. Я считаю, все действия должны быть максимально облегчены для собственников жилья, чтобы они могли заботиться о своих домах. Наша команда Новых людей ездит по регионам, проводит круглые столы и встречается с жителями. Многие жалуются на проблему ЖКХ и УК. В этом вопросе нужно проводить тонкую инструментальную наладку. Новые люди уже этим занимаются.