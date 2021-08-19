Новый фонтан у СК "Звездный" в Липецке будет светомузыкальным

В Липецке практически достроили новый фонтан у СК "Звездный" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают реконструировать площадь у СК "Звездный". Напомним, там обновляют фасад здания, его входную группу, возводят павильоны проката и кафе, а также завершают строительство плоскостного фонтана. Площадь выполнят в космической стилистике.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, недавно провели первый технический запуск водного комплекса, чтобы проверить работоспособность подсветки и системы водоснабжения. Скоро пройдет пусконаладка. Специалисты отрегулируют форсунки. Всего их 498 по периметру и орбитам фонтана. Каждая из них отвечает за эффекты. Некоторые устройства создают крылья лебедя с помощью водных струй. Другие - туман для проецирования лазерных изображений. Визуальные композиции дополнят прерывистые струи. А в центре чаши находится устройство, которое запускает водную струю на 6 метров в высоту.

Изюминка фонтана - светомузыкальное шоу. Уже выбран первичный плей-лист - классические и современные хиты. Липчане и гости города услышат произведения Антонио Вивальди, группу "Земляне", известных иностранных исполнителей. В ближайшие время специалисты займутся настройкой прошивки - для каждой музыкальной дорожки пропишут индивидуальные программы. Летом на площадке фонтана горожане смогут кататься на роликах и велосипедах. Зимой здесь организуют каток. Для него уже монтируют систему.

Фасад здания спорткомплекса обшивают керамогранитными панелями серых оттенков. На центральной части появляются ступени. А со стороны жилых домов их только начали укладывать. Все работы планируют завершить осенью.