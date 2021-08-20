«Кому на Руси жить хорошо» - это пенсионеры. Так должно быть

Партия пенсионеров твердо встала на защиту интересов старшего поколения. В числе главных приоритетов – поиск путей решения социальных проблем, задач в области здравоохранения, образования, жилищной сферы. Эти вопросы стали главными в повестке межрегионального круглого стола, состоявшегося сегодня в Липецке. Он собрал однопартийцев, специалистов по социальным вопросам из Москвы, Тулы, Рязани, Калуги, Ельца.

«Мы объединились с одной целью – защищать права и интересы нынешних и будущих пенсионеров», - констатировала руководитель Липецкого регионального отделения Партии пенсионеров Людмила Яськова.

Повышение минимального размера пенсий, доступность медицинских услуг для всех, кто в них нуждается, комфортное и безопасное проживание для граждан Липецкой области – таковы первостепенные задачи Партии пенсионеров, которые обсуждались в ходе круглого стола.

Социальная поддержка граждан – по новым принципам

- На сегодняшний день пенсия агрессивно маленькая. Многие ходят в магазины, как на выставку – просто посмотреть. Да и уровень заработной платы очень низкий – от 15 до 25 тысяч рублей - это крайне мало, ситуацию надо выправлять, - подчеркнул в своем выступлении заместитель председателя партии Андрей Широков. Он отметил, что Партия пенсионеров выступает за подготовку принятия Социального кодекса РФ. Идея заключается в том, чтобы аккумулировать все социальные законы в единый документ. В ряде субъектов (Санкт-Петербург, Волгоградская область и другие) уже приняты такие социальные законы.

- Но мы не пойдем по пути просто механического объединения. Считаем, что в нормативной базе необходим и пересмотр многих позиций. Но главная проблема – насыщение деньгами социального законодательства, - отметил спикер.

В приоритете – здравоохранение

Основной посыл позиции партии по системе здравоохранения, как подчеркнула руководитель Рязанского регионального отделения Партии пенсионеров Наталья Рубина в том, что система здравоохранения должна быть приравлена к системе безопасности страны:

- Организация здравоохранения и врач сегодня – это абсолютно два разных понятия.

Нас приезжают учить специалисты из Германии, Нидерландов, Франции. И когда они сталкиваются с квалификацией наших хирургов, то приходят в восхищение. Но наши врачи, приезжающие в деревню по программе «Земский доктор» - не имеют ни условий, ни обеспечения. Врач будет тогда защищен, когда он станет субъектом права.

Образование – это не «оказание услуг»

Как был отмечено в ходе круглого стола, существующая система ЕГЭ только ухудшила систему образования в стране.

В своем выступления депутат Елецкого горсовета депутатов Сергей Волобуев отметил, что ЕГЭ себя полностью не оправдал. Участники круглого стола сошлись во мнении необходимости выхода из Болонского соглашения в системе образования, оно себя в России не оправдало.

Управление в жилищной сфере экономики нуждается в реформировании

И то, что предлагает в этой области Партия пенсионеров должно быть внедрено в жизнь, как можно быстрее. С такой инициативой выступила в ходе круглого стола руководитель Липецкого регионального отделения Партии пенсионеров Людмила Яськова.

- Это, прежде всего, адресная социальная поддержка граждан, снижение коммунальных платежей до 10%. А для многодетных семей, пенсионеров инвалидов и до 5%.

Еще одна актуальная тема – изношенность инженерных сетей, которая в Липецке доходит до 80%. Такая же проблема и по стране. И здесь необходима государственная программа поддержки. До сих пор не ясен вопрос и кто «рулит» многоквартирным домом – государство или собственник. Эта ситуация так и не отрегулирована за долгие годы, отсюда и проблемы.

Еще очень существенный момент в сфере ЖКХ, как отметил Андрей Широков, в том, что «продажа ресурсникам ресурса ( который превращается в коммунальную услугу) в дом – должно быть только по общедомовым приборам учета. И если таковой прибор учета не поставлен ресурсной организацией – то минус 30% к начисленному платежу».

Развитие городских и сельских территорий – залог формирования у населения здорового образа жизни

Для того, чтобы достичь общей цели – 55% занимающихся физкультурой и спортом, необходимо, прежде всего, развитие инфраструктуры и в районах, и в городах. И здесь, как отметили участники совещания, у Партии пенсионеров своя позиция. В решении этого вопроса поможет именно муниципально – частное партнерство. Но и здесь необходим взвешенный подход.

- Надо искать тот бизнес, или человека, который грамотно подойдет к вопросу. Ведь при всех равных задача бизнеса это зарабатывание денег, а социальная составляющая многими из них воспринимается все еще не как возможность, а как «нагрузка». Но и муниципалитетам нельзя сидеть сложа руки - должны быть созданы условия, которые будут интересны как для предпринимателей, так и жителей. - подчеркнул директор МАУ «Пламя» Олег Токарев.

Говоря о текущих сотрудниках, он также указал на необходимость повышения зарплат тренерам: - Сегодня Тренеры – это фанаты своего дела. Да, мотивация сделать что-то хорошая у них есть, но зарплата не защищена, и они вынуждены подрабатывать либо таксистами, либо в другой сфере. Это недопустимо, отметил Олег Токарев.

Подводя итоги состоявшегося круглого стола, его участники оказались единодушны во мнении – пенсионеры должны быть в той категории, «кому на Руси жить хорошо». Они это по праву заслужили.