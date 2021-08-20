«Открытие» вернет предприятиям комиссию за операции СБП

Возврат будет осуществляться в рамках государственной программы оказания дополнительной поддержки бизнесу.

Получить такую компенсацию могут как действующие, так и новые клиенты банка. Речь идет об за операциях, совершенных с 1 июля по 31 декабря 2021 года.

Подключиться к сервису приема платежей через СБП просто: достаточно дистанционно подать заявку на сайте банка, позвонить на горячую линию или обратиться в офис банка в своем городе или регионе. Сотрудники банка помогут определить оптимальный вариант подключения предприятия к Системе быстрых платежей.

- Мы видим, как платежи по QR-кодам набирают свою популярность. Моментальное перечисление средств и низкие тарифы, позволяют предприятиям все больше и больше выбирать такой способ расчетов со своими покупателями. И сейчас, при поддержке государства, мы рады предложить своим клиентам еще более выгодные условия, - отметил начальник управления продаж департамента эквайринга ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Виталий Брикунов.

Система быстрых платежей работает с использованием QR-кодов. Для оплаты необходимо приложение любого банка, подключенного к СБП. Стандартная комиссия составляет 0,4% или 0,7%, в зависимости от вида деятельности предприятия. В период программы господдержки малого и среднего бизнеса эти комиссии будут полностью возвращаться предприятиям.