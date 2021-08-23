Фонд «Милосердие» помог хоккейной команде особенных детей

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, оснастил современными тренажерами зал для тренировок липецкой команды по специальному хоккею «Снежные барсы», где занимаются дети-аутисты.

Вот уже несколько месяцев команда готовится к сдаче норм ГТО. Занятия проходят не менее двух раз в неделю, чтобы уже в октябре юные хоккеисты смогли показать свою силу и выносливость наравне с остальными. Теперь в помощь тренировкам - целый комплекс специального спортивного инвентаря.

Новые балансировочные платформы теперь улучшают координацию движений и развитие зрительно-моторной координации, а парашют для бега тренирует выносливость. А еще у юных хоккеистов появились барьеры, фитболы, хоккейные стойки, тумбы для прыжков, гимнастические ковры и многое другое. Все это подходит для тренировок как хоккеистов, так и футболистов.

«Одна из главных проблем у детей с аутизмом – ощущение себя в пространстве. Занятия на специальном оборудовании помогают им лучше освоиться, осознанно управлять своим телом, контролировать себя и движения. Кроме того, при работе в команде развиваются их коммуникативные навыки, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. - Теперь ребята смогут оттачивать свои спортивные навыки на новом оборудовании. Это ли не чудо, когда ребенок с особенностями здоровья преодолевает свой недуг и добивается успехов в спорте?».

По словам тренера «Снежных барсов» Дмитрия Шалимова, ребята отлично справляются и к октябрю будут готовы сдавать нормативы.

«Сейчас у нас в команде дети от 7 до 15 лет. Мы готовимся сдавать бег, прыжки, метание мяча, растяжку, пресс, отжимания. А в конце августа мы ожидаем, что нашу команду включат в состав Национальной детской хоккейной лиги, которая объединяет все виды специального хоккея. В рамках лиги нас ждут соревнования, фестивали и матчи», - отмечает Дмитрий Шалимов.

Еще несколько месяцев назад родители «Снежных барсов» и представить себе не могли, что их дети не только смогут играть на льду в команде, но и станут участниками всероссийского фестиваля, пройдут подготовку в спортивном лагере в Сочи и станут примером для других регионов. Так в Воронеже уже скоро появится своя хоккейная команда особенных детей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».