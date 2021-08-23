Чистая прибыль «Открытия» увеличилась в два раза

В банке обнародовали показатели банка за июль 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Чистая прибыль банка «Открытие» за июль составила 5,2 миллиарда рублей. Активы банка в июле увеличились на 104 миллиарда (+3,8%), кредитный портфель до вычета резервов вырос на 59 миллиардов (+3,1%), а размещенные средства клиентов - на 32 миллиарда рублей (+1,6%).

Что касается итогов семи месяцев 2021 года, то активы банка «Открытие» выросли на 297 миллиардов рублей (до 2,88 триллиона). Кредитный портфель - на 275 миллиардов рублей (до 1,96 триллиона).

Кредитный портфель юридических лиц вырос 16,2%. Объем выданных корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса кредитов приблизился к 800 миллиардом рублей, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Кредитный портфель физических лиц тоже увеличился (+16,6%).С начала банк выдал 190 миллиардов рублей, что на 44% выше 2020-го.

Средства клиентов по итогам 7 месяцев 2021 года выросли на 126 миллирадов (+6,6%): показатель по юридическим лицам увеличился на 116 миллиардов (+12,4%), по физическим лицам остался на стабильном уровне: 980 миллиардов рублей (+1% с начала года).

Доходы банка от регулярной деятельности (чистые процентные и чистые комиссионные доходы) за 7 месяцев 2021 года составили 66,5 миллиарда рублей (+48%). Динамика обусловлена в первую очередь ростом чистого процентного дохода за счет увеличения объемов кредитования и доли текущих счетов в средствах клиентов.

Операционные расходы за 7 месяцев 2021 года составили 39,8 миллиарда рублей, что выше показателя прошлого года на 4% и ниже темпов годовой инфляции (6,5%). Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 августа Н1.0 составил 14,0% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 131,5% (пороговое значение: 15%), Н3 — 167% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банка «Финансовая Корпорация Открытие» на неконсолидированной основе.