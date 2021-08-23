С начала августа липчане собрали 1,5 тонн овощей и фруктов для животных из зоопарка

Липчане делятся с животными из зоопарка своим урожаем Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка продолжается акция "Добрый урожай". Она стартовала 3 августа. Напомним, ее проводят с 2015 года. Неравнодушные липчане, учреждения и организации города привозят в зверинец питание. В прошлом году собрали почти 5,5 тонн урожая.

За три недели августа животным передали около 1,5 тонн овощей и фруктов. Один из самых результативных дней - минувшее воскресенье. Липчане принесли около 200 кг питания. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чаще всего обитателям зоопарке передают кабачки. Этот овощ занимает первое место в полезных и вкусных гостинцах для пушистых и пернатых жителей. Также с животными делятся яблоками, грушами, огурцами, цветной капустой.

Такие подарки отправляют в специальное хранилище с пониженной температурой. Но, по словам сотрудников зоопарка, урожай там не залеживаются. Так, копытные в день получают около 100 кг овощей и фруктов. Хищники тоже не против полакомиться витаминами. Медведи с удовольствием кушают яблоки и морковку. Лисы, куницы и енотодивные собаки могут похрустеть огурцом. Из боярышника и яблок для обезьян варят компоты.

Более подробно об участии в акции можно узнать в самом зоопарке по телефону 77-12-27. Так можно будет договориться о времени передачи питания. Также гостинцы принимают у входа в зверинец.