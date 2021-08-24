Награда за милосердие

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Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, стал участником областной добровольческой благотворительной акции «Учитесь на здоровье».

Акция помогает подготовиться к новому учебному году многодетным и малообеспеченным семьям, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Фонд передал ранцы со школьными принадлежностями проживающим в Липецке первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. За активное участие представителям «Милосердия» вручили благодарственное письмо.

«Первое сентября для миллионов школьников - один из самых памятных праздников в жизни. К сожалению, далеко не каждая малообеспеченная семья может приобрести даже самое необходимое для первоклашки. А отсутствие школьных принадлежностей, яркого ранца не позволяет детям чувствовать себя полноценными участниками учебного процесса. Помогая таким семьям, мы помогаем сделать День знаний для всех детей по-настоящему незабываемым праздником», - отметила заместитель директора фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

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Всего на подготовку к новому учебному году фонд направил около 3,5 млн рублей. Более 500 воспитанников детских домов и интернатов Липецкой области получат кондитерские наборы и сувениры, а первоклассники - школьные принадлежности. Другая благотворительная акция фонда затронет учащихся более 20 липецких школ, а также сельских школ в районах области. К началу учебного года более 2000 школьников из многодетных малообеспеченных семей получат от фонда рюкзаки со школьными принадлежностями.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».