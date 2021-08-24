«Открытие»: 36% россиян изменили планы отпуск из-за пандемии

Однако 35% россиян провели летний отпуск так, как хотели, несмотря на опасности COVID-19 Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса, проведенного сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

45% россиян из тех, у кого был отпуск этим летом, провели его дома или на даче. 17% - на курортах Краснодарского края или в Крыму. Путешествовали летом по России, но без заезда на южные курорты 12%. Лишь 6% опрошенных сумели отдохнуть этим летом за границей. 14% не смогли позволить себе летний отпуск из-за нехватки денег.

Более трети россиян (35%) заявили, что их летний отпуск получился таким, каким они хотели его видеть. У четверти россиян (26%) отпуск оказался хуже, чем раньше, из-за пандемии и санитарных ограничений.

Отвечая на вопрос о новогодних каникулах, 46% респондентов заявили, что сейчас ничего нельзя планировать заранее. 27% надеются отдохнуть на Новый год в России. 19% уверены, что пандемия до конца этого года не закончится и собираются провести новогодние каникулы дома. 9% россиян (и 14% жителей столичного региона) готовы провести новогодние праздники за границей.

Не меньшая неопределенность царит в планах россиян относительно летних отпусков 2022 года. 38% собираются определиться не раньше следующей весны. 18% уже сейчас уверены, что проведут следующее лето дома или на даче. 14% планируют поехать на российские курорты. 12% намерены следующим летом путешествовать по России, но не ехать на курорты. Еще 14% настроены оптимистично и собираются отдохнуть за границей, полагая, что к тому времени уже все откроется. Пока только 4% россиян твердо заявили, что не будут брать отпуск следующим летом.