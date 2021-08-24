Липецкэнерго: за подростков, попытавшихся украсть энергооборудование, будут расплачиваться их родители

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Работа питающего центра полностью восстановлена. Органами полиции при взаимодействии с сотрудниками отдела безопасности филиала проводится работа по выяснению обстоятельств данного преступления.

Инцидент произошел на подстанции (ПС) 35/10 кВ «Афанасьево», расположенной в центре одноименного села, в дневное время. В 16:56 диспетчер Липецкэнерго зафиксировал сигнал об отключении оборудования на данном питающем центре. После неуспешного автоматического включения на энергообъект была направлена оперативно-выездная бригада филиала. Пятью минутами позже в Липецкэнерго поступил звонок от местного жителя, сообщившего о замеченном факте проникновения злоумышленников на территорию подстанции в селе Афанасьево.

Прибывшие на подстанцию энергетики обнаружили на ее территории следы проникновения сторонних лиц и повреждение коммутационного оборудования, о чем незамедлительно сообщили в районное отделение полиции. По результатам проведенных оперативно-следственных мероприятий лица, совершившие преступление были установлены. Ими оказались 15-ти летние подростки, проживающие в данном селе. Они сознались в совершённом деянии, сообщив, что хотели похитить провода и блоки коммутации для своих нужд. Только благодаря стечению обстоятельств преступление обошлось без трагических последствий. Часто в погоне за наживой нарушители забывают об осторожности, о том, что энергообъекты находятся под напряжением и являются зоной повышенной опасности, а значит попытки снять провод, демонтировать силовой кабель, разукомплектовать трансформатор могут привести к трагедии.

Злонамеренное разрушение объектов электроэнергетики негативно влияет на все сферы жизнедеятельности населения, являясь причиной нарушения бесперебойного энергоснабжения. В зоне отключений могут оказаться больницы, детские сады и школы, насосные станции, котельные, промышленные предприятия и производства, целые населенные пункты.

За приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся и энергообъекты, законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Хищение энергооборудования и порча объектов электроэнергетики – правонарушение, которое в соответствии с Уголовным кодексом РФ может караться лишением свободы сроком до 10 лет.

Малолетним преступникам, проникшим на ПС «Афанасьево» и нанесшим ущерб работе электросетевого комплекса, а вернее их родителям может грозить штраф в размере до 80 тыс руб.

Энергетики напоминают, что сообщить обо всех случаях противоправных действий вблизи энергообъектов можно по телефону бесплатной круглосуточной линии 8-800-220-0-220

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Фото предоставлено Липецкэнерго