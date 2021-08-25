«Стальное дерево» поможет юным мотобайкерам

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Это стало возможным благодаря новому проекту грантовой программы «Стальное дерево», которую поддерживает благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК.

Липчанин Виталий Ефимов в этом году принял участие в конкурсе и выиграл грант. Его инициатива поможет создать комфортные и безопасные условия для обучения юных поклонников мотоспорта практическим навыкам вождения. На средства гранта для городского мотоклуба приобрели два детских мотобайка и комплекты защитного снаряжения. Кроме этого привели в порядок трассу для учебных тренировок.

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Благодаря финансовой поддержке фонда липецких подростков от 8 до 16 лет будут обучать основам устройства мотоциклетной техники начального уровня. Для них также организуют занятия по общей физической подготовке, научат работать в команде.

На практических занятиях ребята освоят навыки безопасного вождения. Итоги обучения оценят представители федерации мотоциклетного спорта на заключительных открытых уроках. Юных байкеров ждут контрольные заезды на время и выполнение спортивных элементов на мотоциклах. Успешно завершившим обучение участникам проекта вручат грамоты, подтверждающие освоение первичных навыков вождения мотоциклетной техники.

«Проект «Стального дерева» - это прежде всего поддержка здорового образа жизни. Мы хотим повысить интерес подростков к техническим видам спорта. И что немаловажно - грамотное обучение правилам езды на мотоциклах значительно сократит количество ДТП, травматизма и смертности среди молодежи. В клубе мальчишек и даже девчонок научат ремонтировать и обслуживать мототехнику, что повысит их техническую грамотность. Надеемся, что теперь у подростков появится больше стимулов для занятий любимым спортом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.

Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».