Липецким девятиклассникам подарят дневники НЛМК

.

Это совместный проект комбината и департамента образования г. Липецка. Полезный подарок вручат всем девятиклассникам города в рамках профориентационных встреч с представителями комбината, которые состоятся в сентябре.

На страницах дневника размещены QR-коды, которые ведут на на youtube-канал НЛМК и мобильное приложение «Навигатор НЛМК». Электронные площадки подробно рассказывают о компании, ее истории, профессиях, производстве, программах для школьников и возможностях развития на предприятии.

Будущим абитуриентам компания предлагает воспользоваться возможностью участия в бесплатных корпоративных программах, реализуемых в партнерстве с образовательными учреждениями. Для девятиклассников уже ведется набор в программы, ориентированные на трек «ШКОЛА-Среднее профессиональное образование-НЛМК»: «Школа профессионального мастерства» на базе Липецкого металлургического колледжа и Липецкого политехнического техникума, «Металлургия для любознательных» в Центре технического творчества Новолипецкий, а также «Классы НЛМК» на базе физико-математической школы «Эврика».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.