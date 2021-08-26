Студотрядовцы поддержали акцию Липецкэнерго «Стоп, энерговор!»

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Студенты, работающие этим летом на энергообъектах филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» в составе студенческих энергетических отрядов, провели информационно-разъяснительную акцию «Стоп, энерговор!», направленную на борьбу с незаконным потреблением электроэнергии.

Мероприятие состоялось в формате велопробега. Маршрут прошел по четырем селам Задонского района. В общей сложности ребята преодолели 10 км.

Под патронажем специалистов Липецкэнерго будущие энергетики провели визуальный осмотр энергообъектов на предмет наличия незаконных подключений и рассказали жителям о последствиях воровства электроэнергии.

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Ребята объяснили, что под энерговоровством подразумевается потребление электроэнергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора или же вмешательство (как умышленное, так и неумышленное) в работу электросчетчика, его замена и перенос сторонними лицами без согласования с энергокомпанией, несоблюдение сроков информирования поставщика о выходе из строя прибора учета, «скрытая» проводка, подключение до счетчика, «набросы» на линии электропередачи и т.д.

В ходе движения участники велопробега распространяли среди населения тематические листовки и плакаты, демонстрирующие, что энерговоровство нередко становится причиной снижения качества электроэнергии и аварийных отключений, а иногда пожаров и гибели людей.

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«Люди, ворующие электроэнергию, наносят ущерб своим соседям, односельчанам, а себя подвергают смертельной опасности. Поэтому мы призываем потребителей соблюдать нормы законодательства и правила безопасности», - подчеркнул студент 3 курса факультета автоматизации и информатики Липецкого государственного технического университета Никита Санксарян.

Липецкэнерго напоминает: незаконное потребление электроэнергии – это серьезное административное, а в отдельных случаях уголовное наказание. О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП можно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220

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Фото предоставлено Липецкэнерго