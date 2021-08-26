Приключения американского полицейского в Липецке: сломал ногу о самокат и попал в ДТП по пути в больницу

Бывший полицейский из Америки сломал ногу и попал в ДТП в Липецке Фото: "КП" Архив

Бывший полицейский Джон Марк Дуган, который сбежал из США в 2016 году, проводит время в Липецке. Странная полоса невезения накрыла путешественника в нашем городе. За несколько дней он успел сломать ногу и попасть в аварию.

- Иногда мне кажется, что я снимаюсь в плохо написанном комедийном фильме, - признался Джон в своем инстаграм.

Несколько дней назад мужчина сломал ногу и порвал сухожилия, споткнувшись о самокат. Американец хотел увести с дороги ребенка, который бежал за воздушным шаром. Но, пытаясь сделать доброе дело, сам попал в неприятную ситуацию.

- Мораль истории, всегда носите шлем, - шутит Джон.

А накануне, 25 августа, путешественник поехал на такси в одну из липецких больниц, как раз из-за сломанной ноги. И на улице Московская в автомобиль сзади въехал "Форд". От удара машина, в которой находился иностранец, врезалась в стоящий впереди транспорт.

Напомним, в 2016 году Джон получил политическое убежище в России. В США в 2010 году он ушел с должности помощника шерифа, занялся бизнесом. Американец создал сайт, на котором вскрывал коррупционные схемы бывшего начальника. В 2016 году кто-то выложил на сайт личные данные агентов ФБР. Когда Джона объявили в розыск, он решил сбежать из страны. В настоящее время американец путешествует по России.