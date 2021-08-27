Игорь Артамонов встретился с молодыми учёными и инноваторами региона

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с молодыми липецкими учёными, которые стали победителями программ Фонда содействия инновациям. 13 человек были признаны лучшими. Сегодня они получили сертификаты на реализацию проектов и обсудили с руководителем региона перспективы внедрения своих идей на предприятиях.

«Мы хотим развивать технологический, инновационный бизнес. Радует, что в регионе подобных идей много и они очень актуальны. Это и экологические разработки, и медицинские, и промышленные. Мы приняли решение, что такие наукоёмкие проекты будем активно поддерживать и приоритизировать», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Молодые учёные представляли свои разработки в пяти программах Фонда содействия инновациям – «Умник», «Старт», «Развитие», «ЦМИТ» и «Коммерциализация». Липецкие инноваторы отличились в программе «Умник», где к диплому победителя предусмотрен сертификат на 500 тысяч рублей, и в программе «Коммерциализация», за победу в которой выдаётся сертификат на 20 млн рублей.

Среди разработок наших молодых учёных есть устройство переработки пластиковой тары в филамент для 3D-печати, умная теплица, производство травмобезопасных инновационных конструкций для детских площадок, освоение производства инновационного металлообрабатывающего оборудования и другие проекты.

Фонд содействия инновациям существует с 1994 года и его ключевая цель – финансовая поддержка молодых учёных и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации. Основные направления деятельности Фонда: вовлечение молодёжи в инновационную деятельность; поддержка стартапов; содействие коммерциализации разработок и расширению бизнеса; содействие развитию высокотехнологичных секторов экономики (диверсификация бизнеса, кооперация малого и крупного бизнеса); поддержка экспортно-ориентированных компаний.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.