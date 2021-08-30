Доменная печь «Россиянка» празднует первый юбилей

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НЛМК отмечает юбилей одной из самых производительных доменных печей в мире - «Россиянки». Ее торжественный пуск состоялся 30 августа 2011 года. Эту дату стали считать днем рождения доменной печи №7. «Россиянка» стала эталоном технических и экологических решений в металлургии, а ее строительство - одним из самых масштабных проектов в отрасли.

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В честь юбилея на проходных сегодня играет музыка, работникам раздают праздничные открытки, запланировано вручение благодарственных писем и памятных значков - «10 лет доменной печи «Россиянка».

- Пуск доменной печи «Россиянка» - знаковое событие для каждого работника комбината. Стройка была невероятно масштабной – тысячи человек, сотни единиц спецтехники, тысячи тонн металлоконструкций. Для каждого это был колоссальный опыт и, конечно, гордость – мы построили одну из самых производительных печей в мире, да еще и были первыми в новой России, - рассказал начальник доменного цеха №2 НЛМК Андрей Сорокин.

Познакомиться с историей знаменитой доменной печи липчане могут в парке Металлургов. На центральной аллее которого открылась фотовыставка, посвященная «Россиянке». Также продолжает полеты большой городской воздушный шар с юбилейной символикой.

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Информация о доменной печи №7 «Россиянка»

Производительность: 4,2 млн тонн чугуна в год.

Инвестиции в проект: более 43 млрд рублей.

Первый чугун: 2011 год.

«Россиянка» – ключевой проект Программы второго этапа технического перевооружения Группы НЛМК. Пуск комплекса доменной печи «Россиянка» и нового конвертера позволили увеличить мощности по производству стали в Липецке на 36%.

Весь технологический процесс построен с использованием наилучших доступных природоохранных и ресурсосберегающих технологий – высокоэффективных систем аспирации и замкнутого водооборотного цикла. Современные отечественные технические решения позволяют снизить валовые выбросы печи в атмосферу более чем в 200 раз по сравнению с существующими в отрасли доменными печами.

Доменный газ «Россиянки» используется как сырье для производства электроэнергии на утилизационной ТЭЦ мощностью 150 МВт.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.