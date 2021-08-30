Перед 1 сентября в Липецке оценили безопасность дорожного движения около школ

Новую разметку, ограничение скорости и символы фотофиксации вблизи школ Липецка оценили перед 1 сентября Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

До начала учебного года остается совсем немного. В преддверии Дня знаний чиновники оценили безопасность дорожного движения около образовательных учреждений. Согласно законодательству, на дорогах у школ и детских садов должна быть специальная разметка.

Как сообщили в управлении главного смотрителя, в районе всех учреждениях города обновили разделительные линии между полосами, надписи "Дети", "Зебры", символы фотофиксации и ограничения скорости транспорта - максимально допустимая скорость 20 км/ч.

В этот понедельник, 30 августа, проверяющие побывали у гимназии №64 и школы №2. Рядом с гимназией обустроили "лежачие полицейские", установили необходимые знаки и мигающий желтый светофор, чтобы привлечь внимание водителей. Однако, стоит еще опилить дерево, частично загораживающее знак пешеходного перехода и еще раз обновить разметку, которую нанесли обычной краской.

У школы №2 линии выполнили из термопластика - материал быстро затвердевает, у него высокая износостойкость. На участке большой поток автомобилей, особенно в часы пик. По данным пресс-службы мэрии, всего в областном центре около школ нанесли более 3 тыс. кв.м дорожной разметки.