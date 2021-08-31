Фонд «Милосердие» помог увековечить память о выдающемся физике

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Николай Басов - автор фундаментальных исследований по квантовой электронике и её применениям. Проект поддержал благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК.

Граффити с изображением нобелевского лауреата - уроженца Усмани появилось в городском парке на стене здания трансформаторной подстанции. Открытие арт-объекта стало продолжением просветительского проекта фонда по сохранению памяти о людях, именами которых названы улицы в населенных пунктах региона.

Ранее более десятка подобных работ с изображениями Юрия Гагарина, Валентины Терешковой, Митрофана Неделина, Ивана Бунина, Михаила Водопьянова, Алексея Стаханова, адмирала Макарова, Рубена Руиса Ибаррури, Марины Расковой и других выдающихся людей разных эпох украсили скверы Липецка. Теперь фонд расширяет географию проекта, чтобы новые арт-объекты появились в разных районах Липецкой области.

«Мы должны помнить о людях, которыми гордится наша страна и знает весь мир, - рассказала о сути акции директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. – Такой стрит-арт - прекрасная возможность не только сделать ярче городскую среду, но раскрыть для молодежной аудитории большие серьезные темы. Он побуждает людей интересоваться историей, делами людей, именами которых названы улицы. Поэтому мы решили не ограничиваться Липецком и пойти дальше, в малые города и села региона. Усмань – только начало».

Автором всех работ проекта стал известный липецкий художник Дмитрий Савоста. Новый арт-объект в Усмани уже успел стать местной достопримечательностью.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».