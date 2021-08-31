В Белгороде открыли Многофункциональный информационно-технологический центр

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В Белгороде заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров, первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников и генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский дали старт работе современного Многофункционального информационно-технологического центра филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».

В режиме онлайн оперативно-технологическое управление электросетевыми объектами было передано из устаревшего Центра управления сетями в новый Многофункциональный информационно-технологический центр.

Технические характеристики и возможности высокотехнологичного объекта продемонстрировал генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Как отметил руководитель энергокомпаний, Центр объединил управление сетями на всей территории Белгородской области, а также контроль ИТ-инфраструктуры 20 регионов Центра и Приволжья. На сегодня в его состав входят шесть структурных блоков, отвечающих за: управление сетями, безопасность, мониторинг ИТ-инфраструктуры, управление учетом электроэнергии, управление наружным освещением, а также Учебный центр. Кроме того, современная высокотехнологичная основа и уровень развития ИT-инфраструктуры позволяют и далее расширять возможности Центра.

«Сегодня мы открываем не только современный Центр управления сетями, позволяющий удаленно управлять всем электросетевым комплексом Белгородской области, мы вводим в работу многофункциональный высокотехнологичный объект, который обладает новыми возможностями для развития целого ряда направлений экономики и общественной жизни региона, - пояснил Игорь Маковский. - Его основу составляет российский программный комплекс, который способен обрабатывать более 100 000 сигналов с оборудования в секунду. Благодаря ему диспетчеры в реальном времени видят состояние сети по телеметрической информации, поступающей с подстанций и ЛЭП, и мгновенно реагируют на любые отклонения».

Первый заместитель губернатора Белгородской области Евгений Мирошников отметил, что представленные в Центре технологии могут быть полезны, поскольку будут способствовать принятию нужных управленческих решений по развитию Белгородской агломерации.

«Уже сегодня Центр оперирует огромным массивом данных, а в перспективе может расширить свои компетенции за счет увеличения первичных источников информации и расширения направлений для аналитики. А полноценная обработка обращений и жалоб жителей региона поможет сформировать адекватный ответ на ожидания белгородцев. Думаю, сотрудничество в этих направлениях будет весьма полезно», – сказал Евгений Мирошников.

«Надежное и качественное электроснабжение – ключевое условие социального и экономического развития. Однако многофункциональный центр, который мы открываем сегодня, может также стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Белгородской области. Этот вопрос сегодня активно обсуждаем с руководством региона», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

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Фото предоставлено Липецкэнерго