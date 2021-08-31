Высшее образование: копить или не копить?

По мнению 13% россиян знания и диплом сейчас не помогают получить хорошую работу и иметь высокие доходы. Фото: Екатерина Папакина

Опрос на соответствующую тему среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек провели сотрудники ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и входящих в состав банковской группы управляющей компании «Открытие» и «Открытие Брокер».

Выяснилось, что 55% россиян согласны с тем, что высшее образование в современном мире остается важным показателем статуса человека и помогает в трудоустройстве. При этом почти треть наших сограждан после получения диплома никогда не работали по специальности, только 35% имеют высшее образование и всю жизнь работают по специальности. 32% полагают, что «корочки» об окончании вуза в современном мире не обязательны, но не помешают.

43% считают, что высшее образование должно быть бесплатным, 30% россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, 16% - по 100-200 тысяч рублей, 7% - 200-300 тысяч рублей. Еще 4% - свыше 300 тысяч рублей.

35% респондентов ориентируются исключительно на бесплатные варианты высшего образования для себя или своих детей. 34% готовы откладывать необходимую на эти цели сумму. 19% уверенно готовы взять образовательный кредит. Более половины россиян (52%) не брали кредиты на образование и не собираются это делать.

По мнению экспертов, популярность плановых накоплений на высшее образование среди россиян в последнее время растет.

- В России, в отличие от США и других стран, копить на образование не принято. На самом деле у большинства граждан такая возможность есть. Если родители хотят, например, на 20-летие скопить капитал на образование ребенка, то они могут начать с момента его рождения и далее ежемесячно инвестировать по 5000 рублей. При среднегодовой доходности в 10%, например, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 миллиона рублей, и даже если просто откладывать, то 1,2 миллиона, - приводит пример Юрий Маслов, генеральный директор АО «Открытие Брокер».

- Для таких инвестиционных горизонтов лучше всего работает инвестирование в акции. По мере приближения к моменту начала обучения (за 3-5 лет до предполагаемого поступления в вуз) можно начать постепенно снижать долю акций в портфеле, заменяя их на более консервативные инструменты (облигации), - поясняет Виталий Исаков, директор по инвестициям ООО «УК Открытие».