Игорь Артамонов: Идея благоустройства Каменного лога остаётся актуальной

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Тема благоустройства вошла в топ-3 вопросов, поступивших на сайт артамонов2021.рф. На многие сегодня глава региона Игорь Артамонов ответил в прямом эфире. В частности, руководитель Липецкой области рассказал о планах по реконструкции Каменного лога. Липчанка Ирина Чистякова высказала опасения, что незавершённые работы по благоустройству общественного пространства могут привести к разрушению склона и стать угрозой для окрестных домов. Игорь Артамонов заверил, что будут предприняты все необходимые меры по недопущению подобного сценария.

«Коллеги из мэрии Липецка должны выехать на место и обследовать склон. Если есть проблемы – нужно провести работы по укреплению склона. И всё это необходимо сделать незамедлительно. Каменный лог – старая проблема, наследство от компании Сталь-М. Она сейчас в списке недобросовестных. Предыдущий проект, на мой взгляд, был утопическим. Колоссальная стройка, которую не завершили бы», – пояснил Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что идея благоустройства Каменного лога остаётся актуальной, и работы здесь обязательно будут проведены. «В ходе общероссийского голосования за объекты, которые в рамках нацпроекта будут благоустроены в 2022 году, липчане выбрали Каменный лог. Это значит, что мы рассчитываем на федеральные средства. И если все будет хорошо, то в скором времени начнём работы на отдельных участках», – прокомментировал глава региона.

В поступивших вопросах встречалась и критика реализуемых проектов благоустройства. Жители региона предположили, что их выполняют недостаточно квалифицированные специалисты. Многих интересовало, почему часто проекты делают сторонние компании, а не местные архитекторы. Игорь Артамонов подчеркнул, что проекты современные, качественные и получают высокую профессиональную оценку, что подтверждается регулярными победами региона во всероссийских конкурсах.

«Мы стабильно в призах конкурса Минстроя России. В прошлом году федеральное финансирование получили скверы в Ельце, набережная в Данкове, улица Советская в Чаплыгине. Лебедянь, Усмань, Грязи тоже благоустраиваются за счёт федерального бюджета. Буквально несколько дней назад стало известно, что гранты на благоустройство получат данковский Бульвар влюблённых и елецкий сквер Пушкина. Что касается команд архитекторов – они в большинстве своём местные, молодые и амбициозные. Мы ещё в 2019 году создали региональный центр компетенций по вопросам городской среды, именно там готовятся дизайн-проекты», – отметил Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.