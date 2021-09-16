В Липецке с фейерверком и концертом открыли новый фонтан у «Звездного»

Площадку у "Звездного" продолжают благоустраивать Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Завершение сезона фонтанов в Липецке ознаменовалось открытием нового водного объекта. Новый плоскостной фонтан торжественно открыли вечером 15 сентября на площади у спорткомплекса «Звездный». Стиль благоустройства этой площади выбирали сами горожане, фонтан построили менее чем за год. Вокруг уже залили основание для катка, который будет работать для горожан зимой.

Фонтан будет работать каждый день Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В прошлом году липчане выбрали космическую тематику для оформления «Звездного», поэтому все объекты выполнены в этом стиле. Благоустройство еще продолжается, но главный объект, фонтан, уже готов. И объект действительно достойный, впечатлений добавляет световое и музыкальное оформление.

На площадке прошел концерт Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В церемонии открытия участвовали губернатор региона Игорь Артамонов, мэр Евгения Уваркина, космонавт-испытатель Сергей Ревин и председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, комплекс появился за счет денег из федерального проекта по формированию комфортной городской среды, а также при участии коммерческих инвесторов.

Церемония завершилась фейерверком и лазерным шоу Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Перед открытием на площадке прошел концерт группы «Нестройные».

– Хочется сказать большое спасибо спонсорам, благодаря которым в Липецке создаются общественные пространства такого уровня, – сказал перед открытием губернатор.

Евгения Уваркина напомнила, что старый фонтан не ремонтировали с 2005 года.

– «Идея преобразить пространство родилась в 2019 году, по итогам народного голосования победила концепция в космической стилистике, которая перекликается с названием спорткомплекса. Сегодня этой энергетикой здесь пронизано все. Уже до открытия пространство обрело любовь горожан. И мы верим, что с каждым днем она будет только расти», – сказала мэр Липецка.

Космонавт Сергей Ревин выразил надежду, что в спорткомплексе «Звездный» будут заниматься детишки, мечтающие о полете в космос.

Фонтан запустили руководители региона, спонсоры и космонавт-испытатель Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Символическую кнопку «пуска» нажали одновременно космонавт, руководители области и города, и спонсоры под знаменитое гагаринское «Поехали». У фонтана выступил шоу-балет «Тодес» в скафандрах и «Казаки России». Завершением стали лазерное шоу и фейерверк.

В мэрии пообещали, что новый фонтан будет работать каждый день с 10 утра до 22.00, по выходным и в праздники – с 19.30 до 21.00.