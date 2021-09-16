Театр имени Толстого в Липецке рассказал о планах на новый театральный сезон»

Что ждет липчан в новом театральном сезоне Фото: Липецкий театр имени Л. Толстого

В Липецком государственном академическом театре драмы им. Толстого состоялась пресс-конференция, посвященная началу нового театрального сезона. О творческих планах коллектива рассказала директор театра Татьяна Горелова.

Директор театра Татьяна Горелова Фото: Липецкий театр имени Л. Толстого

Главной особенностью будущего сезона 2021 – 2022 станет тот факт, что театр стал участником всероссийской программы «Пушкинская карта» по которой молодые люди от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать спектакли. С момента старта этого проекта, с 1 сентября по Пушкинской карте в онлайн приобрели уже около 600 билетов на спектакли Липецкого академического театра драмы им. Толстого, плюс около сотни билетов забронировано по коллективным заявкам. До конца года по данной всероссийской программе театр планирует показать более 60 постановок, в их числе будут и спектакли гастролирующих коллективов.

Открытие 101-ого театрального сезона состоится 17 сентября

По традиции Липецкий государственный академический театр драмы им.Л.Н.Толстого представит на своей сцене премьеру, которой закрывал предыдущий сезон –«Горе от ума» по А. Грибоедову. Работу над сценическим воплощением бессмертного и известного большинству зрителей по школьной программе произведения возглавлял лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Александр Огарев. Постановка –современное прочтение классики в современном оформлении – с использованием новых театральных технологий.

Театр им. Толстого продолжает получать творческие подарки в честь своего 100-летия. В июне в Липецк приезжали петербуржцы, а в сентябре ждут москвичей. 19 сентября на сцене Липецкого академического театра выступит Театр – ГИТИС, студенты актерского факультета Мастерской Сергея Яшина представят спектакль «Лес» по Островскому. Руководитель курса, известный режиссер Сергей Яшин вместе с ректором ГИТИСа Григорием Заславским проведут еще и серию мастер-классов для липецких артистов.

Фестиваль «Липецкие театральные встречи» начнется 5 октября

Событием для липецких театралов станут Гастроли Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина с 23 по 26 сентября. Этот театр в этом году, как и Липецкий, отмечает 100-летие. В честь этих событий артисты «обмениваются» сценами, липчане, соответственно, отправляются в Барнаул. В этом есть символизм, потому идея была поддержана Федеральной программой «Большие гастроли».

С 5 по 13 октября состоится 37-ой Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи». В афише уже заявлены театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы и Астрахани, два коллектива из Белоруссии. Изюминкой фестиваля станут театральные лаборатории. В этом году в творческих состязаниях примут участие молодые режиссеры, которым будет предложено сделать спектакли – эскизы с современным прочтением, по любым постановкам, которые театр ставил в течении 100 лет.

30 - 31 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Толстого пройдут гастроли Осетинского Государственного драматического театра им. К.Л. Хетагурова (первый худрук театра). Показ спектаклей «Антигона» и «Коста» состоится в рамках проекта «Большие гастроли. Зарубежная программа», который реализуется при поддержке Министерства культуры. По поручению этого ведомства ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» организует гастроли русскоязычных театров стран ближайшего зарубежья в различные регионы РФ.

Липчан ждут премьеры

10 декабря Липецкий государственный академический театр драмы им. Толстого представит премьеру «Вышел ангел из тумана» по пьесе П. Гладилина. В качестве режиссера в работе над этим проектом выступит Владимир Косов – главный режиссер музыкального театра Республики Крым, с которым липчан связывают давние дружеские отношения. Спектакль – бытовая история с евангельским подтекстом. О матери двух сыновей, которые находятся во вражде. В какой-то момент история перерастает в комедию. Спектакль добрый, смешной, легкий и в то же время философский, мудрый. Разговор о серьезном в развлекательной форме.

После нового года труппа начнет работать над еще одной премьерой. Липецкий театр драмы – единственный в мире театр им. Толстого. На своей сцене коллектив неоднократно ставил не только спектакли по произведениям великого классика, но и постановки о самом Толстом. На сей раз в поле зрения пьеса «Русский роман» современного литовского драматурга Марюса Ивашкявичюса. Он посвящен супруге Толстого – Софье Андреевне. Работу над постановкой возглавит известный режиссер Александр Баргман.

К 350 летию со дня рождения первого Императора Российского государства - Петра Первого театр подготовит еще одну премьеру – «Табачный капитан» по пьесе Адуева. Планируется, что в июне 2022 года спектакль станет центральным событием большого праздника, в котором примут участие не только артисты главного театра региона, но и другие коллективы Липецкой области.