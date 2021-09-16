Персонал «Липецкэнерго» принял участие в противоаварийных учениях

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Мероприятие прошло под руководством регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при взаимодействии с персоналом оперативных служб Липецкэнерго, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Верхне-Донское ПМЭС, филиала АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ, Главного управления МЧС России по Липецкой области и Добровского муниципального района.

Цель учений – проверка готовности и отработка взаимодействия задействованных организаций и ведомств при выполнении мероприятий по предупреждению и устранению технологических нарушений в Липецкой энергосистеме в условиях низких температур наружного воздуха.

По замыслу мероприятия порывистый ветер и метель привели к массовым отключениям в распределительных сетях и возгоранию трансформатора на одной из ключевых подстанций, питающих Добровский район. Условная чрезвычайная ситуация спровоцировала обесточивание 87 населенных пунктов района с населением порядка 16,5 тысяч человек, а также 13 социально значимых объектов, среди которых Добровский водозабор и больница.

Получив вводные, участники приступили к выполнению оперативно-восстановительных мероприятий. К тушению возгорания трансформатора на подстанции 110 кВ привлекалось пожарное подразделение ГУ МЧС России по Липецкой области, а для обеспечения временного энергоснабжения Добровского водозабора энергетики задействовали дизель-генераторную установку. На месте проведения работ были организованы видео- и аудиосвязь. Предпринятые в процессе учений меры по обмену оперативной информацией о технологических нарушениях, тушению пожара на подстанции и созданию ремонтных схем позволили не допустить развития аварийной ситуации и в короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей.

По итогам мероприятия действиям участников была дана положительная оценка. Для дальнейшего совершенствования механизмов оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации обозначены организационные и технические задачи.

Ежегодно в филиале проводится более 80 тренировок по отработке действий в различных нештатных ситуациях, в том числе и совместные с субъектами электроэнергетики и органами исполнительной власти региона. Подобные учения позволяют выработать наиболее эффективные алгоритмы организации работ по обеспечению надежного энергоснабжения потребителей.