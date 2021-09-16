«Ростелеком» собрал журналистов центрального федерального округа в Твери

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Ни много ни мало – это 16 регионов Центральной России, среди которых: Липецк, Владимир, Кострома, Ярославль, Тамбов, Иваново, Белгород, Смоленск, Тула, Воронеж, Тверь, Брянск, Калуга, Курск и Орел. Темами пресс-конференции стали знакомство с вице-президентом ПАО «Ростелеком» – директором макрорегионального филиала «Центр» Денисом Лысовым и презентация цифрового сервиса «Безопасный город». Но, обо всем по порядку…

Денис Лысов возглавил центральный макрорегион совсем недавно, на момент проведения пресс-конференции исполнилось ровно 100 дней, как он встал у руля. Подводя итоги своего стодневного правления вице-президент «Ростелекома» несколько раз отметил Липецкую область. И нам действительно есть, чем гордиться.

Рекорд России

Ни один из городов центрального федерального округа не может похвастаться рекордом России в номинации «Наибольшая площадь изображения граффити аэрозольной краской, созданном на внешних стенах одного здания в России». А в Липецке такое здание есть. Кол-центр «Ростелекома» по адресу Плеханова, 5. Художники нанесли рисунок на стены здания площадью 6 696,92 квадратных метра. Изображение подчеркивает специфику провайдера, а также гармонично вписывается в облик города. Рекорд России был установлен 8 сентября 2020 года, вручал сертификат губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов руководителям компании. А с декабря 2020 года на стенах кол-центра ежедневно показывают лазерное шоу об истории компании «Ростелеком» и города Липецка.

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Цифровизация сельских поселений

В период с 2019 по 2021 годы «Ростелеком» инвестировал в регион более 1,5 млрд рублей. Еще два года назад пять районов области не имели достойного доступа в сеть. Липчане жаловались на цифровое неравенство. Учитывая строительство оптики до социальнозначимых объектов во время реализации федеральной программы «Цифровая экономика» провайдеру удалось трансформировать проект и запустить региональную программу «Цифровизация сельских поселений». В 2020 году волоконно-оптические линии связи проложены в 67 населенных пунктах Липецкой области. Для этого сотрудники компании проложили более тысячи километров оптики. В 2021 году подключают села с численностью населения от 500 до 1000 человек. За первые шесть месяцев 2021 года «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет 50 населенных пунктов Липецкой области и проложил свыше 400 км волоконно-оптических линий связи. До конца 2021 года еще 33 села будут обеспечены телекоммуникационной инфраструктурой.По итогам 2023 года, с учетом продолжения проекта, компания рассчитываеn быть в лидерах по охвату оптикой: около 96 % всех домов даже в самых отдаленных районах области будут иметь доступ к современным цифровым сервисам.

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Городское видеонаблюдение

На пресс-конференции был представлен проект АПК «Безопасный город», цель которого - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет повышения уровня координации деятельности различных ведомств. Комплекс обеспечивает: прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз и последствий чрезвычайных ситуаций. Работает он на автоматизации деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания субъекта. Комплекс собирает и анализирует данные от различных источников и приборов, например, видео с камер или с датчиков задымления. На основе показателей рассчитывает сценарии развития событий и предупреждает о них необходимые структуры. Таким образом в Иркутской области борются с лесными пожарами. Но при чем тут Липецк? А при том, что в Липецке установлено более 3 000 камер уличного видеонаблюдения. Данная система видеонаблюдения стала основой для создания региональной платформы видеоаналитики и фотовидеофиксации на территории Липецкой области.«Ростелеком» создал и перевел на сервисную модель систему видеонаблюдения, полностью обновил техническую архитектуру и повысил качество обрабатываемых видеоизображений, а также увеличил срок хранения видеоизображений с 7 до 30 дней. Региональная платформа видеоаналитики способствует обеспечению правопорядка и общественной безопасности, профилактики правонарушений, а также повышает антитеррористическую защищенность населения на территории Липецкой области. К системе имеют доступ силовые структуры, но и жители могут смотреть видео в режиме реального времени на сайте www.camera.lipetsk.ru Например, посмотреть трафик дорожного движения и выбрать самый не загруженный маршрут или следить за ходом капитального ремонта своего многоквартирного дома, да и в поликлиниках камеры стоят. Удобно!

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В завершении пресс-конференции Денис Лысов отметил, что ему комфортно находиться в центральном регионе и у него большие планы на развитие цифровизации нашего федерального округа.

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Фото предоставлено «Ростелеком»