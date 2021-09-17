«Стальное дерево» подарило сельской детворе спортивную площадку

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Новый спортивный объект появился в рамках грантовой программы «Стальное дерево».

В этом году житель села Алексей Носков стал участником программы с проектом«Воркаут площадка – территория здоровья».Он предложил на пустыре в центре села организовать спортивно-игровую зону с пространством для воркаута и для детских игр.

Идея Алексея понравилась жюри конкурса,и ему предоставили грант в размере 300 тысяч рублей. С помощью волонтеров и жителей села авторы проекта расчистили и выровняли площадку, вывезли мусор, сделали песчаное основание, посадили многолетние цветы и кустарники, смонтировали само оборудование.

Теперь в распоряжении сельской детворы разнообразныесиловыетренажеры, разновысотные турники и брусья, наклонные лавочки для пресса, шведская стенка. Все оборудование сертифицировано и полностью безопасно для занятий спортом.

Для самых маленьких при поддержке партнеров проекта установили песочницы и качели, а для их родителей – удобные лавочки. На территории площадки поставили урны и информационный стенд.

«Благодаря «Стальному дереву» в Вербилово впервые открыли такой современный спортивно-игровой комплекс. В этом селе проживает более 120 детей. Уверена, у многих из них теперь появится дополнительный стимул развиваться физически и дружить со спортом. Мы не забыли и про малышей - на новой площадке для них оборудована благоустроенная зона с песочницами, лавочками и качелями. Это, конечно же, оценят и сами дети, и их родители», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

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В течение последнего месяца при поддержке фонда новыеспортивно-игровые комплексы также открыли в селе Калинино Задонского района и в селе села Слобода Измалковского района.Их оснастили тренажерами и качелями в рамках программы поддержки благоустройства территорий сельских поселений.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК,планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

Информация о фонде «Милосердие»

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области.Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций, является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 6 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Фото: пресс-служба фонда «милосердие».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.