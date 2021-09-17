Сбер подарил липчанам уникальный фонтан

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Праздник пришел в Липецк, а организовал его давний партнер региона – Сбер. В минувшую среду на площади у дворца спорта «Звездный» состоялась торжественная церемония открытия светомузыкального фонтана.

НАРОДНЫЙ ВЫБОР

Фонтан посвящен космической тематике - облицовка и водные картины имитируют движение планет вокруг Солнца. Диаметр условной чаши фонтана составляет 25 метров. Фонтан имеет шесть режимов работы - статический, динамический, светодинамический, светомузыкальный, детский игровой и проекционный.

- Это место всегда любили горожане, но много лет здесь ничего не ремонтировали, старый фонтан был в плохом состоянии, - заявил во время торжественной церемонии открытия губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. - Когда у нас родилась идея о реконструкции, мы предложили горожанам выбрать проект. Победила космическая стилистика. Сегодня мы видим, что площадь действительно получилась очень тематическая – во всех смыслах. Мультимедийный фонтан, конечно, самый яркий акцент. Это уже второе общественное пространство, реконструированное совместно со Сбером. Не сомневаюсь, что обновленная площадь у «Звездного» станет таким же местом притяжения, как и Быханов сад.

Новый фонтан приятно удивит своими возможностями. Водные картины формируются из почти 500 струй: водный экран, крылья лебедей, туманы, вертикальные и наклонные струи с индивидуальным управлением, пенные столбы, шатры, бегущая волна.

- Уверен, что этот фонтан станет не только украшением площади, но и всего города, - обратился к местным жителям заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. - Ведь это не просто достопримечательность - это мультимедийный фонтан, который можно использовать в образовательных проектах, как интерактивный элемент на городских праздничных мероприятиях и в других развлекательных проектах, чтобы дарить радость и положительные эмоции жителям и гостям города.

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УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Это 22-й фонтан, который открыл Сбербанк. Подобные объекты есть в Петергофе, Саратове, Ярославле, Калининграде, Воронеже, Владимире, Рязани, Перми, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Ижевске, Курске, Минске, Ростове, Пензе и Нижнем Новгороде, Владивостоке и других городах, но только в Липецке фонтан предполагает возможность круглогодичной эксплуатации.

- Это единственный в России фонтан, который благодаря уникальности своей конструкции может быть трансформирован в зимнее время в ледовый каток, - отметила

председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер. - Мы рады, что благодаря инновациям фонтанный комплекс может стать одним из любимых мест отдыха жителей и гостей города, как летом, так и зимой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Липецке на улице Желябова, 17 состоялось торжественное открытие офиса нового формата Сбера. В рамках мероприятия прошла презентация возможностей финансовых и нефинансовых сервисов Сбера.

В торжественной церемонии открытия офиса приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев, а также председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

- Сбербанк активно участвует в развитии банковской инфраструктуры в регионе, - признался Игорь Артамонов. - Банк внедряет современные технологии и повышает уровень предоставления услуг, как для населения, так и регионального бизнеса. Важно, что финансовая организация не останавливается и предлагает новые качественные форматы обслуживания, отвечая на актуальные запросы клиентов. Уверен, что новый офис и такой уникальный формат предоставления услуг будет очень востребован липчанами.

В офисе установлены обновленные терминалы самообслуживания, которые сочетают в себе современный дизайн, материалы, технологии и интуитивно понятную эргономику. Снять наличные средства можно как по карте или смартфону, так и бесконтактно с помощью голосового помощника или по распознаванию лица.

- Это первый офис нового формата в Липецке, - уточнил заместитель председателя правления Сбербанка Сергей Мальцев. - Мы меняем представление об уровне клиентского сервиса и даем нашим клиентам возможность оценить как услуги классического банкинга, так и сервисов нашей экосистемы. Здесь можно оформить приобретение товаров для здоровья в СБЕР ЕАПТЕКЕ, получить заказ из СберМегаМаркета, подключиться к мультимедийному сервису Okko, протестировать CберДевайсы и многое другое.

- До конца года мы планируем открыть в Черноземье еще 11 офисов нового формата, - подчеркнула председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер. - Мы постарались создать максимально комфортные условия и учесть все потребности наших клиентов. Пространство стало открытым, трансформируемым и безбарьерным. Изменился привычный дизайн помещения – он стал еще более современным и технологичным.

Алексей СЕРГУНИН