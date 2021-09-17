За первенство в соревнованиях «Липецкэнерго» по летнему лову боролись 12 команд

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В них приняли участие 36 рыболовов-энергетиков. За первое место сражались 12 команд. Уже на 10 секунде специалист административно-хозяйственной группы Елецкого района электрических сетей (РЭС) Владимир Барков выловил первую рыбу турнира – красноперку.

Самую крупную рыбу – карпа весом 1 кг 490 г поймал начальник отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь Елецкого РЭС Алексей Тимохин, а самую мелкую, окуня на 50 г – водитель автомобиля 4 разряда участка Чаплыгинского РЭС Алексей Крестинин.

По общему весу пойманной рыбы абсолютным победителем соревнований стала команда Елецкого РЭС, вес улова которой составил 8 кг 650 г. Второе место заняла команда Центра управления сетями Липецкэнерго с результатом 5 кг 451 г. Третьими стали рыбаки исполнительного аппарата с уловом в 3 кг 920 г.

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На торжественном закрытии соревнований организаторы вручили победителям дипломы и ценные призы и поблагодарили болельщиков, которые приехали поддержать свои команды, за активное участие, бодрость духа и оптимистичное настроение. Завершилось мероприятие обедом из ароматной, наваристой ухи и шашлыка, которые приготовили на костре сотрудники Усманского района электрических сетей.

Соревнования по лову рыбы, организатором которых традиционно выступает профсоюзная организация «Липецкэнерго», проводятся в филиале дважды в год, в летний и зимний периоды. Их цель – популяризация рыбалки, как оздоровительного вида отдыха и укрепление корпоративного единства.

«Спортивная рыбалка – это не просто возможность отдохнуть и почувствовать единение с природой. Сюда приезжают, чтобы победить. Это азартно, поэтому напряжение держит до конца финиша. И это ощущение порой важнее награды. Отдельно порадовало разнообразие рыбы в пруду. Здесь обитают карп, щука, окунь, елец, линь, плотва, красноперка, подлещик и белый амур. И, конечно, не обошлось без ухи, которая оказалось такой вкусной, что навсегда войдет в историю подобных соревнований», – поделился впечатлениями Владимир Барков.