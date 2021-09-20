Топ-менеджер Группы НЛМК вновь вошел в число лучших директоров по закупкам

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Вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев стал победителем в номинации «Лучший директор по закупкам в области экономической эффективности» по результатам рейтинга Ассоциации директоров по закупкам и крупнейшего в России рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА).

Рейтинг формировался в два этапа. На первом номинантов отбирали открытым голосованием, в котором приняли участие почти 100 руководителей по закупкам крупных российских компаний. На втором этапе номинанты оценивали друг друга.

В рейтинге RAEX Анатолий Хебнев побеждает четвертый год подряд, за что был удостоен медалью «Легенда ОТРАСЛИ». В прошлом году вице-президент НЛМК победил в номинации «Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции».

Ассоциация директоров по закупкам — крупнейшее в России официальное объединение профессионалов в сфере корпоративных закупок. Основные цели ассоциации — продвижение лучших практик управления закупками, выработка экспертной позиции по нормативно-правовому регулированию рынка корпоративного заказа и доведение ее до регулирующих государственных органов.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК