Фонд «Милосердие»подарил юным жителям Усмани детский аттракцион

.

Оснащение любимого тысячами горожан места отдыха стало возможным в рамках программы помощи фонда в благоустройстве малых городов и сельских поселений Липецкой области.

Аттракцион «Свадебная карусель» придется по душе и мальчишкам, и девчонкам всех возрастов. Он одновременно вмещает до 18 человек и включает десять разных посадочных форм в виде карет и лошадок, которые качаются и скачут во время вращения платформы. В центре расположено еще шесть дополнительных мест.

Новый парковый аттракцион стоимостью около 4 млн рублей можно будет использовать круглый год.

Городской парк в Усмани был основан в 1875 году и создавался в английском стиле. На площади 4 га сейчас можно встретить деревья, возраст которых превышает 100 лет.

«Мы понимаем, что детские зоны городских парков в сельских районах нередко находятся в далеком от идеального состоянии. Порой они по многу лет не реконструировались, а многие карусели уже морально устарели и выслужили срок эксплуатации. Это делает старые аттракционы небезопасными и некомфортными для окружающих, в первую очередь для юных посетителей парка. Благоустройство общественных пространств в сельских районах поможет создать новые точки для молодежного досуга и гармоничного развития детей, - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Дополнительная информация о Фонде на сайте

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «милосердие».