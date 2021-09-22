«Стальное дерево» помогает одиноким пенсионерам

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Он реализуется в рамках грантовой программы «Стальное дерево» и помогает одиноким пенсионерам решить их насущные бытовые проблемы.

Проект продлитсядо 20 октября. Его участниками станут более 50 добровольцев из числа студентов 1-2 курса Липецкого государственного технического университета, активистов профкома вуза и волонтерского движения «Территория спасения».

В этом году группа студентов экономического факультета ЛГТУ приняла участие в конкурсе проектов и получила грант на реализацию своей инициативы. На средства гранта они закупили моющие средства и сувениры, уточнили адреса одиноких ветеранов, разместили на остановочных павильонах красочные информационные банеры об акции.

В ходе проекта волонтеры рассчитывают помочь не менее 50 особо нуждающимся пенсионерам города в различных домашних делах. Например, они проведут уборку квартиры или починят сломанный стул. Кроме этого пожилым людям бесплатно вручат набор моющих средств для дома и памятные подарки.

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"В современном мире постепенно растет доля людей пожилого возраста. Привлечение молодежи к волонтерской деятельности помогает реализовать в нашем регионе социально-значимые проекты помощи таким людям. Один из них - "От сердца к сердцу». Наш проект помимо непосредственно помощи нуждающимся формирует у студентов такие ценности, как милосердие, человеколюбие и сострадание," – комментирует один из авторов проекта Кристина Барсукова.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-служба фонда «милосердие».