Компания экосистемы Сбера подписала соглашение с администрацией Липецка

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Основным направлением взаимодействия станет внедрение современных технологий в части интеллектуальной эксплуатации недвижимости через применение цифровых инструментов на платформе Amelia.

Юрий Козыренко, генеральный директор «Современные технологии» : «Мы готовы предложить качественные решения в области эксплуатации объектов недвижимости и создания автоматизированных систем управления зданиями. В настоящее время мы управляем более 4,5 тыс. объектами недвижимости по всей стране. Совместный проект позволит Липецку повысить эффективность взаимодействия городских служб по ремонту и обслуживанию объектов социальной сферы. Система нацелена на обеспечение прозрачности процесса эксплуатации и оптимизацию затрат, на повышение качества работ. Она позволяет объединить разрозненных поставщиков сервисных услуг в единую команду профессионалов высокого уровня».

Евгения Уваркина, глава г. Липецк : «Цифровизация – один из основных приоритетов администрации города, который позволяет достигать максимально эффективного результата при решении ряда задач. Взаимодействие с нашими партнерами из экосистемы Сбера позволит провести цифровую трансформацию производственных процессов в управлении городской инфраструктурой, повысить их прозрачность и качество обслуживания подрядными организациями».

В пилотный проект сотрудничества планируется включить несколько объектов Липецка, среди которых инженерно-технологическая школа №27, дворец спорта «Звездный», школа информационных технологий №26 и спортивный комплекс «Ледовый».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:«Липецк уже сегодня достиг в области цифровизации немалых успехов. Одним из следующих шагов станет реализация проекта по управлению городской инфраструктурой. Сбер обладает обширной экспертизой и готовыми решениями и мы намерены и далее поддерживать наших партнеров в реализации проектов по цифровизации региона».