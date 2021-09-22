Новые улики заставили липчанина признаться в убийстве жены и падчерицы 20 лет назад

Дело передают в суд, тела так и не нашли Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке раскрыли загадочное убийство матери и ребенка, которое произошло 20 лет назад. Все это время 41-летняя женщина и ее 14-летняя девочка считались пропавшими без вести. Мать и дочь таинственно пропали 6 мая 2001 года. Об их исчезновении заявил тогда еще 36-летний муж и отчим. Мужчина рассказал, что жена и падчерица с кем-то уехали без вещей и документов. Он активно участвовал в поисках вместе со спасателями и сотрудниками правоохранительных органов. Поиски никаких результатов не дали. В том же году возбудили уголовное дело об убийстве, но спустя год, в 2002 году дело приостановили – не было ни тел ни подозреваемых.

Дело снова подняли в сентябре 2020 года специалисты группы по расследованию преступлений прошлых лет. Аналитики внимательно изучили указанные в деле детали и показания супруга, и заметили странности. Например, пока шли поиски, мужчина делал в квартире ремонт, раздавал вещи жены и падчерицы, и продавал ненужную мебель из комнаты девочки. Главу семейства снова вызвали на допрос.

Жену убил из ревности, а падчерицу – как свидетеля

Когда предъявили доказательства, мужчина решил во всем сознаться. Конфликт на почве ревности произошел в квартире на проспекте Победы. Во время скандала муж выломал деревянную ножку от стола с железным штырем и разбил жене голову. Свидетельницей убийства стала дочка, которую отчим забил насмерть той же ножкой.

Затем, по версии следствия, муж дождался ночи, завернул тела в простыни и вывез в лес недалеко от трассы Липецк – Усмань и закопал обеих в районе ЛТЗ. Он показал примерное место, где спрятал тела, рассказал, как убивал и поведал другие детали преступления.

После новых доказательств возбудили дело по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК – двойное убийство. Криминалисты исследовали около 300 м2 территории, но тела так и не нашли. Как пояснили в пресс-службе областного СКР, за 20 лет там не раз перекапывали землю, а также прокладывали газопровод и кабель высокого напряжения, что мешало полноценным поиском.

Поняв, что тела не нашли, супруг изменил показания, снова начал все отрицать, заявив, что его вынудили сознаться под давлением. При этом полиграф указал, что мужчина знает, как умерли его жена и падчерица.

Несмотря на отсутствие тел, расследование завершилось и дело передали в суд. 56-летнему мужчине грозит до 20 лет.