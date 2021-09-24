Обращения к депутатам Воронежской облдумы помогли улучшить оснащение почти 300 учреждений образования

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Депутаты Воронежской областной Думы учли пожелания родителей, педагогов и глав поселений, а также оценили оснащение школ в ходе мониторинга перед началом учебного года.

В рамках работы с обращениями избирателей в 2021 году депутаты Воронежской областной Думы направили около 100 млн рублей на оснащение учреждений образования. На финансирование, выделенное по заявкам парламентариев, был проведен текущий ремонт школ и детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования, а также улучшена материально-техническая база организаций: были закуплены системы кондиционирования, мультимедийное, компьютерное и музыкальное оборудование, оргтехника и мебель, технологическое оборудование для пищеблоков и прачечных, наглядные пособия, художественная, учебная и методическая литература, спортивный инвентарь, игрушки, снегоуборочная техника, системы видеонаблюдения, рециркуляторы, термометры и многое другое.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что региональные власти уделяют особое внимание сфере образования. В этом году на различные направления и программы по развитию этой системы в областном бюджете было заложено более 32,5 млрд рублей.

Оперативно решить точечные проблемы на местах помогает региональный закон о наказах избирателей – в апреле 2021 года депутаты Воронежской областной Думы упростили для граждан процедуру оформления наказов. Ранее законом требовалось организовать собрание не менее 300 жителей в любом населенном пункте, что было довольно сложно, особенно для небольших сел. Теперь нужно будет провести собрание не менее 50 граждан – в сельских поселениях, не менее 70 – в городских поселениях, не менее 100 – в городских округах.

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– Заявки на ремонт и оснащение учреждений образования были собраны депутатами по итогам совещаний с главами поселений и встреч с избирателями в округах. Кроме того, в текущем году депутаты Воронежской областной Думы вместе с представителями родительских комитетов и педагогами проверили готовность школ к началу учебного года, оценивая ремонт, оснащение оборудованием, организацию питания, меры безопасности. Все пожелания родителей были взяты на контроль для дальнейшей проработки с руководством школ. Дополнительное финансирование получили как крупные учреждения образования, так и небольшие, расположенные в отдаленных населенных пунктах, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.