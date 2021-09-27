Металлургическая смена для школьников стартовала в Липецке

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Она стала шестой для школьников региона. В этот раз отборочное тестирование прошли 25 старшеклассников.

Металлургическая смена - профориентационная программа НЛМК. Она продлится 12 дней. Все это время участники будут углубленно изучать химию и физику, проводить исследования в лаборатории материаловедения НЛМК, работать с лучшими преподавателями ЛГТУ и МИСиС, а по итогам защитят собственный проект и примут участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды» с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ.

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Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК