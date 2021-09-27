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Команда НЛМК стала победителем региональных соревнований по северной ходьбе, которые состоялись в Липецке в минувшие выходные. Это федеральный проект Добровольного физкультурного союза при грантовой поддержке Министерства спорта РФ.

На дорожки стадиона «Металлург» вышли 8 команд - 5 мужчин и 5 женщин в каждой. Дистанция для спортсменов составила 2 км - это пять кругов стадиона. Причем, важно было преодолеть расстояние, соблюдая правильную технику северной ходьбы. За этим следила судейская бригада. В командном зачете равных не было представителям НЛМК, на втором месте «НЛМК- инжиниринг».

Соревнования провели в формате «Территория свободная от COVID». Накануне все участники прошли тестирование на коронавирус, на входе был организован пост термометрии и ограничен проход для болельщиков.

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Активно развивать северную ходьбу как корпоративный вид спорта на НЛМК начали в 2020г. За это время компании удалось сформировать профессиональную команду и стать призёрами соревнований разного уровня. Кроме того, уже более 100 сотрудников комбината занимаются северной ходьбой регулярно. Для кто-то это оздоровление, кто-то заменил фитнес в спортзалах тренировками на свежем воздухе, а для кого-то - это спорт.

- Мы однозначно растем в этом виде спорта и качественно, и количественно. Приятно отметить, что любителей северной ходьбы среди сотрудников комбината становится все больше. Северная ходьба – всегда гонка, но в первую очередь за здоровьем, а здесь проигравших быть не может, - отметила участник команды, директор по персоналу НЛМК Светлана Масась.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.