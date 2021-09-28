За неделю в лесах Липецкой области потерялись четыре грибника

Спасатели напоминают, как не потеряться в лесу Фото: УГПСС Липецкой области

Сезон сбора грибов в Липецкой области добавил работы спасателям . Масштабная поисковая операция развернулась в этот вторник, 28 сентября, в Добровском районе. Там в районе села Большой Хомутец пропал 81-летний пенсионер. Спасателям позвонила супруга, взволнованная женщина рассказала, что ее муж ушел в лес за грибами неподалеку от села и перестал выходить на связь. Жена в течение долгого времени не могла дозвониться до мужа и обратилась к спасателям.

На место сразу выехала дежурная смена отдельного пожарно-спасательного поста. Прочесав лес, спасатели нашли пожилого грибника, который к тому времени окончательно заблудился. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, пенсионера довели до его машины, где ждала супруга.

А на прошлой неделе, 23 сентября, в Добровском районе потерялись в лесу трое мужчин и женщина. Местный тоже пошли за грибами, были уверены, что хорошо знают местность, но не заметили, как заблудились. Потерявшиеся сами позвонили в службу спасения «112» и попросили о помощи. Как и в случае с пенсионером, грибников нашли и вывели из леса опытные спасатели.

УГПСС региона напоминает, как не потеряться в лесу

Перед походом в лес, нужно обязательно предупредить родственников и рассказать о планируемом маршруте. По пути надо замечать и запоминать крупные ориентиры поблизости. Например река, дорога или железнодорожная станция – в случае чего, двигаться в их сторону.

Перед походом в лес с собой обязательно нужно брать: средства первой помощи (бинт, йод), спички, дождевик и свисток. Телефон должен быть полностью заряжен. Одежду луче надевать яркую, камуфляжная – сильно усложнит работу спасателям и поисковикам. Если что-то случится ночью, надо первым делом разводить костер.

Если все же заблудились вспоминайте ориентиры на пройденном пути, куда дул ветер, где были солнце или луна. Прислушайтесь, если слышите шоссе, реку, железную дорогу, технику, собачий лай – идите в ту сторону.

В случае ЧП звонить в единую службу спасения: 101, 112 или дежурный Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области 8(47471) 70-38-01.