Депутаты Липецка заработали в полном составе и выделили на ремонт дорог 100 миллионов рублей

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На очередной, XIV сессии Липецкого горсовета парламентарии заработали в полном составе, приняли поправки в бюджет и выделили муниципальные преференции общественным организациям. Сессия началась с вручения мандата депутату Евдокии Бычковой, которая победила на довыборах по избирательному округу № 35.

Всего участвовали пять кандидатов, три из которых от партий и два самовыдвиженца, регистрацию прошли трое, так как самовыдвиженцы не смогли набрать подписи. Депутата выбирал 1001 человек, 834 из них отдали голоса за Евдокию Бычкову. Из рук председателя горсовета Александра Афанасьева и мэра Липецка Евгении Уваркиной парламентарий получила удостоверение и нагрудный знак депутата.

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- Я очень люблю город Липецк, - призналась Евдокия Бычкова. - Хочу, чтобы он стал лучшим в Черноземье и в России. От нас, депутатов городского Совета, очень многое зависит. Призываю всех вместе, воедино в течение 4 лет созыва сделать город Липецк самым лучшим. Я иду в горсовет работать с этой задачей.

- Вы всегда ответственно подходили к исполнению депутатских полномочий. Проводили активную работу как в стенах городского Совета, так и на местах. Вы сделали очень много, надеюсь, что сделаете еще больше для нашего города, - обратился к новому парламентарию спикер Александр Афанасьев.

Бычкова вошла в состав двух постоянных комиссий: по образованию, культуре, спорту и делам молодежи и по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. После чего сразу приступила к работе на сессии.

Основной темой традиционно стали поправки в бюджет города. Как доложила и. о. председателя департамента финансов Екатерина Короленок, по доходам и расходам городская казна увеличивается за счет безвозмездных поступлений на 143 млн рублей.

Субвенция в размере почти 40 млн рублей направляется на доведение средней зарплаты работников общеобразовательных организаций до уровня по «дорожной карте». Увеличен объем субсидии на дорожную деятельность на 104 млн.

Без увеличения общего объема расходов бюджета направляется дотация из областного бюджета в сумме 9 млн рублей, в том числе для привлечения средств из областного бюджета МБУ «Липецкгорсвет» на модернизацию и реконструкцию наружного освещения (3,8 млн) и на приобретение дробильных установок для измельчения древесно-растительных отходов (1 млн). А также на обустройство тротуара от ул. Гайдара, д. 21 до ул. 4-я Пятилетка (1,6 млн), на уборку города (1,7 млн) и исполнение судебных решений (0,9 млн).

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Сэкономленные в бюджете средства предлагается направить на новогоднее оформление площади перед СК «Звездный» (14,3 млн) и площади Петра Великого (22,8 млн).

- В результате внесенных изменений утвержденный бюджет города на 2021 год составит по доходам 14 миллиардов 700 миллионов рублей, по расходам - 15 миллиардов 300 миллионов, с дефицитом в сумме 607 миллионов рублей, - уточнила Екатерина Короленок.

Депутат Екатерина Пинаева поинтересовалась, на ремонт каких именно улиц выделяют субсидию в 104 миллиона, поскольку сумма внушительная и каждый депутат хотел бы знать, будут ли ремонтировать дороги в его округе и успеют ли подрядчики до зимы.

Евгения Уваркина поручила подчиненным представить депутатам развернутую информацию по этому вопросу. Добавив, что все работы будут завершены до конца октября. Представитель департамента дорожного хозяйства и благоустройства сообщила, что 100 млн рублей поступили в городской бюджет в рамках программы «БКАД». Будут отремонтированы 11 улиц, работы уже начались. Еще 4 млн рублей направят на ямочный ремонт.

По итогу новые поправки в бюджет утвердили в двух чтениях.

Лия МУРАДЬЯН. Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.