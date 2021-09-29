В Липецке участники чемпионата «Абилимпикса» покажут свое мастерство по 24 компетенциям

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Региональный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» стартовал в Липецкой области. Конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в регионе уже шестой раз. В этом году в соревнованиях примут участие 134 человека. Это не только школьники и студенты, но и уже состоявшиеся в профессии люди.

«С каждым годом желающих принять участие в соревнованиях становится все больше. «Абилимпикс» – это реальная возможность для липчан с ограниченными возможностями здоровья найти себя и в жизни, и в работе», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

В течение двух дней конкурсанты продемонстрируют профессиональное мастерство по 24 компетенциям. Самыми популярными направлениями стали «Флористика», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Соревнования пройдут на шести площадках. Выполнение конкурсных заданий по компетенциям будут оценивать 110 экспертов. Сопровождают чемпионат волонтеры центра «Абилимпикс».

В рамках деловой программы откроется тематическая площадка «Инклюзивное профессиональное образование: от реальности к перспективам». Она объединит специалистов региональных управлений образования и социальной политики, директоров образовательных организаций, руководителей центров по инклюзивному образованию Москвы и Ярославля. Победители регионального этапа «Абилимпикса» получат возможность представлять Липецкую область в финале Национального чемпионата, который пройдет 15-19 ноября в Москве. «Государственная помощь липчанам разного возраста с ограниченными возможностями здоровья, формирование условий для их достойной жизни и самореализации – одна из важнейших составляющих социальной политики администрации Липецкой области», – подчеркивает руководитель региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации.