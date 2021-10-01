Автокинотеатр Tele2 под открытым небом вновь начал свою работу в Липецке

В Липецке снова открылся автокинотеатр Tele2, где жители региона могут посмотреть кино по другим правилам. Мобильный оператор запускает проект «Кинопарковки» уже второй год подряд. Кино на скорости 4G в необычной обстановке можно увидеть на прежнем месте – на автопарковке у ТЦ «АШАН Липецк».

Кинопоказы проходят каждый день с 23 сентября по 9 октября, приехать можно на своей машине с друзьями и родными – вход для всех свободный и бесплатный. На месте работают промоутеры компании, которые при необходимости подскажут, где есть свободные места и как настроить волну на автоприемнике, с помощью которой передается звук кинолент.

Все фильмы транслируются онлайн с помощью быстрого 4G-интернета Tele2. Организаторы отлично оборудовали площадку: в этом году «кинопарковка» вмещает 200 автомобилей, большой экран и мощные стереосистемы расположены удобно – все отлично видно и слышно. Посмотреть кино в необычной обстановке могут не только абоненты Tele2, но и все желающие.

Всего липчане смогут увидеть более 40 фильмов с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. Узнать подробное расписание сеансов можно на сайте проекта. При этом не нужно нигде регистрироваться – достаточно просто приехать на парковку в любой день во время показа, выбрать свободное место и наслаждаться просмотром.

О безопасности в период пандемии тоже не забыли – промоутеры Tele2 измеряют температуру и предоставляют антисептические средства. Мобильный оператор всегда заботится о своих абонентах и, чтобы просмотр был еще более комфортным, подготовил для них специальные бонусы. Во время работы автокинотеатра клиенты Tele2 смогут воспользоваться специальной скидкой 15% на все меню ресторана «Суши-Мания» и скидкой 30% на капучино или американо в сети кофейных баров Coffee Way в рамках программы лояльности «Больше».

Как рассказал директор липецкого филиала Tele2 Павел Седых, отзывы о кинопарковке поступают со всех районов области, чтобы посмотреть фильмы люди едут из Ельца, Данкова и других городов Липецкой области.

– В прошлом году проект получил самую положительную обратную связь от липчан, поэтому Tele2 вновь запустила полюбившийся многим горожанам автокинотеатр. Для нас это прекрасная возможность не только подарить жителям Липецка новые эмоции от просмотра интересного кино, но и продемонстрировать гостям качество нашего 4G-интернета. Проект «Кинопарковки» – это возможность вернуться к привычному образу жизни, разделить с другими зрителями эмоции от просмотра фильмов в безопасной обстановке. Кроме того, в автокинотеатрах есть особая романтика. Приятные эмоции, хорошее кино и вечера под звездным небом – отличный повод посетить бесплатный кинотеатр Tele2, – рассказал Павел Седых.

В 2021 году проект автокинотеатров Tele2 охватывает 8 городов: Липецк, Саратов, Сыктывкар, Ижевск, Нижний Новгород, Владивосток, Иркутск и Набережные Челны. Специально для показа широкой аудитории организаторы сделали подборку фильмов на любой вкус. В расписании этого сезона – мелодрама «Прекрасная эпоха», боевик «Джентльмены», мультфильм для семейного просмотра «Королевский корги» и другие фильмы. В 2020 году на кинопоказах под открытым небом от Tele2 побывали почти 6 миллионов человек.