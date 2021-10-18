Фонд "Милосердие" открывает школьникам мир технических профессий

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При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецке открыли первый в регионе школьный класс технического творчества, где ребят будут обучать базовым навыкам электромонтажа. Фонд помог отремонтировать помещение мастерской, а также закупить необходимое оборудование и расходные материалы.

Новый учебный центр создан на базе гимназии №69 имени Сергея Есенина. Программа обучения рассчитана на детей 14-16 лет, которые имеют склонности к техническому творчеству. Теперь у них появилась прекрасная возможность не только заниматься любимым увлечением, но и ближе познакомиться с востребованными на современном производстве профессиями.

«Здесь выигрывают все. Во-первых, ребята будут приходить в техникумы, колледжи и вузы более подготовленными, чем сейчас. Соответственно, при трудоустройстве они станут гораздо более высококлассными специалистами и их карьерное и профессиональное развитие станет гораздо быстрее. Во-вторых, регион и его предприятия будут получать постоянный приток молодежи на востребованные специальности», - отметил начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Михаил Русаков.

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Ранее помощь фонда неоднократно поступала в учебные заведения и детские центры в разных регионах страны. В частности, в липецкий экологический лицей №66 передано современное оборудование для эко-исследований. Юные экологи получили в свое распоряжение целый набор экспресс-лабораторий, с помощью которых научатся самостоятельно производить лабораторные анализы качества воздуха, почв, воды. Эти практические навыки помогут им лучше понимать методы работы профессиональных экологов и получить представление об инструментарии природоохранных служб.

Благодаря поддержке фонда «Милосердие» новое оборудование для обучения техническим и проектным навыкам в этом году получил и детский технопарк, который действует на базе екатеринбургский школы №102. Для него приобрели настольный фрезерный станок с числовым программным обеспечением. В планах школы – участие в национальном чемпионате JuniorSkills, где учащиеся смогут показать свои навыки управления станком при помощи компьютера.

Городская станция юных техников в Ревде Свердловской области получила от фонда новое высокотехнологичное 3D-оборудование – принтер и фрезер. На 3D-принтере легко создается любая часть корпуса машины, а 3D-фрезер с ювелирной точностью вырезает рамы и другие сложные детали. Использование передовых технологий улучшит качество моделей, автомобили станут более быстрыми и маневренными. Сами же юные автомоделисты начнут постигать инженерные науки еще до поступления в технические вузы.

«Мы всегда с радостью поддерживаем социальные инициативы, которые расширяют горизонты и создают среду для развития молодежи. Наши дети в любом месте должны иметь возможность раскрыть свои таланты, и мы стараемся помочь им в этом. Поэтому у нас так много направлений поддержки технического творчества и научных проектов школьников, а также детского спорта и искусства», - прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Всего с начала текущего года на поддержку учебных учреждений и образовательных проектов фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил более 17 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».