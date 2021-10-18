«Открытие» поддержит строительство жилого комплекса бизнес-класса

В банке разработана масштабная программа кредитной поддержки — от приобретения застройщиком площадки до выхода на продажи жилья. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Средства будут направлены на строительство жилого комплекса бизнес-класса «Интер» по улице Мусоргского в областном центре. Как поясняет застройщик, современный архитектурный облик комплекса создан дизайнерами федерального уровня — предусмотрено 13 этажей с оформленными фасадами.

- Квартирография представлена однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами с продуманным планировочным решением, исходя из более чем 27 летнего опыта строительства нашей компании. Панорамное остекление, высота потолков 2,85 метров, расположение вблизи парка «Быханов Сад» - всё это определяет комплекс как место для комфортной и удобной жизни. На территории ЖК расположена наземная парковка, современные детская и воркаут площадки, которые будут радовать жителей комплекса, - рассказал Павел Тучков, учредитель ГК «Ремстройсервис».

- Мы рады поддержать новый строительный проект — его застройщик является для банка одним из стратегических партнеров на рынке возведения недвижимости. В ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» разработана целая программа кредитной поддержки застройщиков, позволяющая нам участвовать в проекте с момента приобретения площадки до выхода на продажи. Банк готов финансировать не только этап строительно-монтажных работ и продаж жилого комплекса, но и финансовые программы ранних этапов проекта: разработки проектной документации, покупки площадки и тому подобное. Индивидуальный подход и гибкость в применении инструментов проектного финансирования, широкий набор сопутствующих кредитных продуктов, скорость реализации сделки, оптимизированный бизнес-процесс по открытию и сопровождению эскроу-счетов дольщиков, развитая сеть отделений - являются нашими главными конкурентными преимуществами, - отметила Светлана Ермакова, управляющий банка «Открытие» в Липецке.